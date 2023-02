Unter den Toten sind auch Verwandte

Auch in Lengreich bangen Menschen um die Bewohner der Erdbebenregion in der Türkei und Syrien. Die WN haben mit zwei Betroffenen gesprochen.

Erdbeben in der Türkei: Lengericher haben enge Kontakte in die Katastrophen-Region

Das schwere Erdbeben, das am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei und Teile Syriens erschüttert hat, sorgt auch bei Menschen in Lengerich für tiefe Betroffenheit. In der Stadt Adana leben bekanntermaßen viele Türken und Menschen mit türkischen Wurzeln sowie syrische Flüchtlinge. Die WN sprachen am Dienstag mit Vefa Atasever und Kadir Söğütlü.