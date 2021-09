Unterhaltsame Eigenwerbung

Wenn die Musikschule Tecklenburger Land einlädt, darf Musik natürlich nicht fehlen. So war es auch am Samstag beim „Tag der Instrumente“.

Neugierige Menschen sind am Samstag, in der Musikschule willkommen gewesen. Die hatte wieder einmal zum „Tag der Instrumente“ eingeladen. Von 14 bis 17 Uhr bestand die Möglichkeit, „Klassiker“ wie Piano oder Gitarre kennenzulernen oder auch „Exotischeres“ wie die Baglama.

Der Tag habe eine große Bedeutung für ihr Haus, betont Leiterin Stefanie Bloch. Denn es sei sehr wichtig, Menschen durch Veranstaltungen wie diese dazu zu animieren, ein Instrument zu erlernen. Zudem gehe es für die Musikschule darum, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und so die Bürger überhaupt auf die Einrichtung aufmerksam zu machen – gerade auch in Corona-Zeiten.

Die Pandemie drückt dem Nachmittag natürlich auch ihren Stempel auf: Innerhalb der Gebäude dürfen sich die Besucher nur aufhalten, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Alle Instrumente werden regelmäßig desinfiziert. Die Auftritte, die einige Gruppen wie zum Beispiel die Bläserklasse des Hannah-Arendt-Gymnasiums oder die Busy Bee Big Band draußen absolvieren, können hingegen alle verfolgen, natürlich mit angemessenem Abstand.

Den einzuhalten, sei nicht schwer, meint Bloch mit Blick auf die Besucher. Der Andrang sei zwar deutlich kleiner als vor Corona, doch sie sei trotzdem sehr zufrieden, betont die Leiterin. So käme es nicht zu drangvoller Enge. Und mit Blick auf die vergangenen rund eineinhalb Jahre stellt sie fest, wie froh man sei, in der Musikschule wieder aktiv sein zu und wieder in Präsenz spielen zu können. Dies sei sehr lange nicht möglich gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr, als der Tag der Instrumente nur mit stark reduzierten Programm und unter noch strengeren Maßnahmen stattfinden konnte, hätten die Besucherzahlen wieder deutlich besser, so Bloch. „Und die, die kommen, sind sehr zufrieden.“