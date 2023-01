Unternehmen präsentiert sich mit neuem Logo

Im Stammwerk in Lengerich bündeln sich sämtliche Prozesse zur Herstellung der Verpackungen.

Der Lengericher Folien- und Verpackungsspezialist Bischof+Klein startet mit einem modernen Markenauftritt ins neue Jahr. „Packed with innovation“ – so präsentiert sich das Familienunternehmen seinen internationalen Geschäftspartnern. CEO Dr. Tobias Lührig: „Bischof+Klein ist ‚vollgepackt‘ mit Ideen und Innovationen. Dieser Ausspruch ist zugleich ein Versprechen an unsere Kunden: Wir verpacken ihre wertvollen Produkte innovativ und nachhaltig!“

In Zukunftsworkshops hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu definiert, wie das traditionsreiche Unternehmen in die Zukunft gehen will. Dr. Tobias Lührig: „In Zeiten großer Veränderungen können sich unsere Geschäftspartner auf Bischof+Klein verlassen. Wir sind dynamisch und proaktiv, innovativ und effizient. Wir verstehen die Kunden und haben das Know-how für nachhaltig guten Produktschutz. Wir kennen den Markt und erkennen die wichtigen Trends. Kurzum: Das Alleinstellungsmerkmal sind wir, die Menschen bei Bischof+Klein.“

In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar geht der neue Webauftritt www.bischof-klein.com online. Die Lengericherinnen und Lengericher werden die neue Marke zudem in den kommenden Wochen auf den Pylonen und Schildern an den Werkstoren des Unternehmens entdecken.

Dr. Tobias Lührig: „Mit diesem Schritt verabschieden wir uns nach 68 Jahren von unserem aktuellen Logo. Aus B+K wird Bischof+Klein. Die Abkürzung B+K benutzen wir nicht mehr. Das vertraute blaue B+K-Logo wurde 1955 von Gesellschafterin Inge Klein selbst entworfen und hatte über die Hälfte der 130-jährigen Unternehmensgeschichte Bestand.“

Bischof+Klein ist einer der große Hidden Champions in Westfalen. 2700 Mitarbeitende produzieren an fünf europäischen Standorten flexiblen Produktschutz aus Kunststoff für den weltweiten Markt. Im Jahr 2021 lag der Umsatz bei insgesamt rund 620 Mio. Euro.

Im Stammwerk in Lengerich bündeln sich sämtliche Prozesse zur Herstellung flexibler Industrie- und Konsumverpackungen sowie technischer Folien. Bischof+Klein ist eines der wenigen Unternehmen in Europa, das hochreine Folien und Verpackungen der Reinraumklasse 5 at rest produziert. Auch das Innovationszentrum befindet sich in Lengerich. Es ist Dreh- und Angelpunkt für Kunststoffingenieure, Kunden, Maschinenbauer und Rohstofflieferanten bei der Entwicklung moderner Produktschutzlösungen.