Unterrichten statt komponieren

Musikschul-Lehrerin Iris Korte geht nach knapp 40 Jahren in den Ruhestand

Lengerich

40 Jahre lang hat Iris Korte in Lengerich Musik unterrichtet. Bis zuletzt machte ihr die Arbeit großen Spaß. Nun geht sie in den Ruhestand. In Zukunft möchte sie auch anderen Hobby nachgehen, besonders für eines hat sie eine große Leidenschaft. Doch der Musikschule bleibt sie zugleich erhalten.

Von Joel Hunold