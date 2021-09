Unterschiede werden deutlich

Prominent war am Montagmorgen das Podium in der Gempt-Halle besetzt. Die Wahlkreiskandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien standen dort – mit Ausnahme von Christian Markert (FDP) – Rede und Antwort. Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums hatten den Fragenkatalog ausgearbeitet.

Zum Auftakt der Podiumsdiskussion des HAG in der Gempt-Halle moderierten Tom Poggemeier und Angelina Schigalow die Gesprächsrunde mit Katrin Vogler, Jürgen Coße, Jan-Niclas Gesenhues, Anja Karliczek, Andre Heeke und Florian Elixmann (von links).

Am Sonntag seine Erst- und Zweitstimme abgeben – „Es geht um mehr“, sagt Angelika Elsermann, „um einen aktiv gestalteten Meinungsbildungsprozess.“ Mit diesen Worten eröffnet die Leiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums am Montagmorgen in der Gempt-Halle eine kurzweilige Podiumsveranstaltung zur Bundestagswahl.