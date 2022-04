Urkunden für die treuen Sänger

Die Versammlung der Chorgemeinschaft Lengerich wurde zum zweiten Mal in Folge unter den einschränkenden Maßnahmen der Corona Pandemie durchgeführt. Ein geordneter Chorbetrieb hat während dieser Zeit praktisch nicht stattgefunden. Trotzdem fand die Versammlung unter großer Beteiligung der Sänger statt, heißt es in einem Pressebericht der Gemeinschaft. Als Tagungsort hatte der Vorstand in die Gaststätte „Zur Mühle“ eingeladen, in der im Verlauf der Versammlung Getränke und ein Imbiss gereicht wurden.

Die Tagesordnung der Versammlung konnte zügig abgewickelt werden. Neuwahlen zum Vorstand standen satzungsgemäß nicht an. Jahresbericht und Protokoll waren Corona-bedingt schnell verlesen. Die Kassenlage des Vereins ist nach wie vor aufgrund geringer Ausgaben ausgeglichen und damit zufriedenstellend.

Würdiger Rahmen

Die Veranstaltung bekam durch die Ehrung von Sängern für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit und ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein einen würdigen Rahmen.

Vorgenommen wurde die Ehrung von Friedel Snethkamp, als Vertreter des Chorverbandes NRW. In seiner Laudatio verwies er auch auf die schönen Erfolge der Chorgemeinschaft durch die vielen Neujahrskonzerte in der Gempt-Halle hin, die eine Bereicherung in der Lengericher Kulturlandschaft waren. An die Geehrten gewandt dankte er diesen neben ihrer Gesangstätigkeit auch für die ehrenamtliche Vorstandsarbeit im Verein. Das Ehrenamt sei ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Die Geehrten: für 50 Jahre Gesang Dieter Christoffer, für 60 Jahre Ulrich Janetzki und für 70 Jahre Friedhelm Meyer.

Um das Vereinsleben zu erhalten, sind im laufenden Jahr einige liebgewonnene Aktivitäten vorgesehen, die hoffentlich trotz Corona durchgeführt werden können, heißt es abschließend in der Mitteilung.