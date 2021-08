Väter trauern oft anders als Mütter

Viele Eltern eines Sternenkindes kommen in die Beratungsstelle „Bethanien Sternenkinder“ nach Lengerich, um sich Hilfe zu suchen mit der Trauer umzugehen, sie zuzulassen und ihr Raum zu geben. Sie werden dort in ihrem Trauerprozess unterstützt und gestützt. „Dabei gehen Mütter und Väter oft ganz unterschiedlich mit der Trauer um“, heißt es in einem Pressebericht des Beratungsteams. Neben dem Angebot für Frauen bietet die Beratungsstelle deshalb jetzt auch ein Trauerangebot ausschließlich für Männer an.

„Es tat so gut, draußen zu sein und eine Gelegenheit zu haben, sich mit anderen Männern auszutauschen“, wird einer der Teilnehmer des Auftakttreffen zitiert. Die Väter ständen neben der Trauer oft vor weiteren Aufgaben und Belastungen. Sie wollten die Familie und besonders die eigene Frau schützen und unterstützen. Dennoch trauerten Väter ebenso um den Verlust ihres Kindes, heißt es weiter. „Die Trauertreffen sollen den Vätern einen Raum und Zeit für ihre Trauer geben. Gespräche über ihr verstorbenes Kind, über das Erlebte und über die Herausforderung, als Mann der Trauer einen Platz zu geben, können neue Perspektiven eröffnen“, schreibt die Beratungsstelle.

Zwei Treffen haben schon stattgefunden. Während einer zweistündigen Wanderung um die Königsteiche habe es viel Raum gegeben, persönliche Fragen und das eigene Erleben miteinander zu teilen. „Viele Männer berichten von ihrer anfänglichen Unsicherheit, an einem solchen Treffen teilzunehmen, sind dann aber überrascht, wie wohltuend und stärkend die Zeit mit Gleichgesinnten erlebt wird“, heißt es im Bericht, in dem ein Teilnehmer so zitiert wird:

„Meine Frau musste zu meiner Teilnahme etwas Überzeugungsarbeit leisten, weil ich mich nicht so recht getraut habe. War am Anfang ein komisches Gefühl in der Gruppe. Als wir jedoch alle miteinander ins Gespräch kamen und wir unsere traurigen Erlebnisse und unsere Verluste teilten, fühlte man sich verstanden. Man konnte in der Runde der betroffenen Väter und unter der Leitung eines Mentors frei von Ängsten seine Gedanken zu Worte bringen. Ich bin froh, dass ich teilgenommen habe.“

Die Treffen werden von zwei Trauerbegleitern geleitet und richten sich ausschließlich an betroffene Männer. Der nächste Trauertreff für Väter früh verstorbenen Kinder findet am Samstag, 4. September, von 15 bis circa 19 Uhr, statt. Es ist eine gemeinsame Kanutour geplant. Am Freitag, 14. November, findet ein Themenabend in der Beratungsstelle statt: „Vom Sinn des Lebens und des Todes – was sagen die anderen?“

Anmeldungen in der Beratungsstelle (E-Mail sternenkinder.ms-os@bethanien-stiftung.de,

0 54 81/32 66 239.