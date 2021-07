Veränderung durch mehr Engagement

In Lengerich soll ein Inklusionsbeirat etabliert werden. Holger Paaschen hält das für richtig und wichtig. Der 58-Jährige, der selbst blind ist, engagiert sich bereits seit einigen Jahren ehrenamtlich für andere sehbehinderte und blinde Menschen. Nur wenn auch Betroffene für ihre Interessen eintreten, könne sich nachhaltig etwas verändern – auch in Lengerich, glaubt er.

Für Holger Paaschen ist sein ehrenamtliches Engagement längst Alltag. Seit etwa fünf Jahren ist der Lengericher für die Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe aktiv, hilft Betroffenen als „Experte in eigener Sache“. Doch der 58-Jährige wünscht sich mehr, um die Situation von Behinderten in Lengerich zu verbessern. Deshalb wirbt er darum, Menschen für die Mitarbeit im Inklusionsbeirat der Stadt zu gewinnen.

Das Gremium gibt es noch nicht, es soll aber bald gegründet werden – wenn sich denn genügend Aktive finden. Die Stadtverwaltung hatte Anfang des Monats einen entsprechenden Aufruf veröffentlicht. Holger Paaschen sagt, er gehe davon aus, dass einige Institutionen, Vereine und Verbände bereit seit werden, Vertreter in den Beirat zu entsenden. Beispielhaft nennt er die Leder Werkstätten, VdK und AWO. Aus seiner Sicht wäre es aber gut, wenn auch Privatpersonen mitarbeiten würden, um ein möglichst breites gesellschaftliches Spektrum abzubilden. „Das können Betroffene ebenso sein wie Angehörige.“

Gründe, warum er es so wichtig findet, dass es einen Beirat in Lengerich geben sollte und warum möglichst viele Menschen dabei sein sollten, nennt der 58-Jährige vor allem zwei: Nur wenn Behinderte für ihre Rechte und Interessen eintreten, würden die bei Entscheidungen von Politik und Verwaltung auch genügend Berücksichtigung finden. „Und in Lengerich mit seiner guten medizinischen Versorgung, seinen vielen Einrichtungen und Angeboten auf diesem Gebiet leben vergleichsweise viele Behinderte.“ Das sollte sich in einem Beirat widerspiegeln.

Dass es den künftig geben soll, geht auf eine Entscheidung des Stadtrates zurück. Zunächst war angedacht, ihn mit dem bestehenden Seniorenbeirat zu vereinen. Das scheiterte. Deshalb nun der zweite Anlauf zur Gründung.

Wer Holger Paaschen kennt, weiß, dass sich der Einsatz für die Interessen von Behinderten lohnen kann. Nicht zuletzt seiner Mitarbeit ist es zu verdanken, dass bei der Neugestaltung der Fußgängerzone das optische Verbindungselement „Lengericher Linie“ Blinden und Sehbehinderten auch als Bodenleitsystem dienen wird. Der Lengericher sagt „Inklusion beginnt in den Köpfen“, und da habe sich zwar bereits einiges getan, doch vieles sei auch noch zu tun.

Dabei sei es eine Sache, seine Meinung zu artikulieren. Eine andere, sich aktiv einzubringen und mitzuarbeiten. Holger Paaschen glaubt, dass gerade unter behinderten Menschen die Sorge groß sei, einer solchen Aufgabe nicht gerecht werden zu können. Weil es aber etwa für geistig- oder körperlich eingeschränkte Personen eine besondere Herausforderung sei, „ist es umso wichtiger, dass sie nicht außen vor bleiben“, resümiert er.

Welche Aufgaben der Inklusionsbeirat erfüllen sollte, hat der 58-Jährige bereits im Hinterkopf. Natürlich sei es wichtig Verwaltung und Stadtrat zu informieren und zu sensibilisieren, um dann beispielsweise bei Bauvorhaben entsprechende Entscheidungen zur Barrierefreiheit zu treffen. Aber es sollte auch die breite Bevölkerung über die Situation von Behinderten in der Stadt informiert werden. Nur durch die dauerhafte Präsenz im öffentlichen Meinungsbild könne sich die Einstellung gegenüber behinderten Menschen nachhaltig ändern. Dafür müsse nach wie vor „ein dickes Brett gebohrt werden“.

Nun hofft Holger Paaschen, dass sich genügend Mitstreiter finden beziehungsweise bei der Stadt melden. Dass der Aufbau des Inklusionsbeirates scheitert, mag er sich nicht vorstellen. „Das ist jetzt eine Chance, die wir in Lengerich so schnell nicht wiederbekommen werden.“

Holger Paaschen kann unter

01 75/69 07 474 kontaktiert werden.