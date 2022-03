Vermeintliche SWL-Mitarbeiter fragen nach Vertragsdaten

Die Stadtwerke warnen aktuell vor Betrügern in Lengerich. Diese fragen besonders nach sensiblen Vertragsdaten wie Kunden- und Zählernummern.

Wiederholt haben sich in den vergangenen Tagen verunsicherte Bürgerinnen und Bürger bei den Stadtwerken Lengerich gemeldet und von Besuchern berichtet, die sich als Vertreter der Stadtwerke Lengerich ausgegeben und sensible Vertragsdaten wie die Jahresverbrauchsabrechnung, Kunden- und Zählernummer erfragt haben oder erfragen wollten. Darauf weist der kommunale Energieversorger hin. Mit den Daten leiten die Besucher nach SWL-Angaben in der Regel einen ungewollten Wechsel des Strom- oder Gasanbieters ein.

In diesem Zusammenhang stellen die Stadtwerke klar, dass mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie derzeit auf eine persönliche Beratung vor Ort beim Kunden verzichtet wird. Eine Beratung sei in einem der Kundencenter möglich. Ferner würden Vor-Ort-Termine in der Regel vorab abgesprochen. Dann würden sich die SWL-Mitarbeiter auch unaufgefordert ausweisen.

Die SWL raten, keine Vertragsdaten oder Vertragsunterlagen herauszugeben und zumindest auf einen Ausweis zu bestehen. Wer unsicher ist, ob der Besucher wirklich von der SWL kommt, sollte sich an den Kundenservice der SWL wenden (

0 54 81/80 05-22 222).

Sollte es zu einem unerwünschten Vertragsabschluss gekommen sein, haben Betroffene ein 14-tägiges Widerrufsrecht, informieren die Stadtwerke weiter. Auch in solchen Fälle steht das Kundencenter für Rückfragen zur Verfügung.