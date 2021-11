Verschlüsse wie Sand am Meer

Eine ungewöhnliche Lieferung ist jetzt bei Prezero am Hullmanns Damm eingetroffen. Schätzungsweise 785 000 Kronkorken wurden per Container vorgefahren. Es handelt sich um eine Aktion zugunsten des Vereins Sternschnuppe Kinderkrebshilfe.

Prezero-Betriebsleiter Arndt Kröner (2. von links) war beeindruckt von den Ladung Kronkorken, die Ursula Weinert, Frank Derner und Elke Grünneker (von links) jetzt am Hullmanns Damm ablieferten..

Nicht schlecht gestaunt haben die Mitarbeiter der Firma Prezero in Lengerich, als vor Kurzem ein Lkw mit rasselndem Ladegut auf den Hof gefahren kam. Nach dem Wiegen der Fracht war klar: Es handelt sich um 1570 Kilogramm Kronkorken, die einen kompletten Fünf-Kubikmeter-Container füllten. Die schätzungsweise rund 785 000 Verschlüsse hatten Aktive des Vereins Sternschnuppe Kinderkrebshilfe Lengerich über Monate gesammelt.

Mit der ungewöhnlichen Aktion würden keine großen Summen erzielt, sagen die Verantwortlichen. Im Fokus steht vielmehr, den Verein mit seinen Aktivitäten etwas mehr ins Rampenlicht zu rücken. „Bleiben wir nicht im Gespräch, werden wir vergessen und dann wird das Helfen schwierig!“ Die Idee zum Kronkorkensammeln im großen Stil entstand Anfang 2020. Prezero war sofort bereit mitzumachen und stellte einen Sammelcontainer am Bauhof der Stadt kostenfrei zur Verfügung.

Fortan wurde gesammelt. Jung und Alt, Unterstützer der Sternschnuppe, andere Vereine, Gastronomiebetriebe und andere Firmen machten mit. Nicht nur aus Lengerich, sondern auch über die Stadtgrenze hinaus fanden sich Helfer wie etwa die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Lienen. die Kronkorken ablieferten (WN berichteten). Sammelstellen wurden bei Getränke Rücker, Rewe, Edeka und Getränke Hoffmann eingerichtet.

Wie groß die Unterstützung war, zeigt sich an einem kleinen Beispiel: Ein Sternschnuppe-Mitglied fand eines morgens in seinem Briefkasten einen Gefrierbeutel, in den jemand sechs Kronkorken verpackt hatte.

Für Prezero ist die ungewöhnliche Lieferung Abfall, der wiederverwertet werden kann. „Wir sorgen dafür, dass die Kronkorken dem stofflichen Recycling zugeführt werden. Infolgedessen wird aus dem Abfall ein Rohstoff und dann ein neues Produkt, wer weiß, vielleicht ein neuer Container“, so Arndt Kröner, Prokurist und Betriebsleiter der Prezero Nord-Westfalen GmbH & Co. KG.

Die Vergütung des Schrottpreises wird von Prezero Lengerich verdoppelt und auf 1000 Euro aufgerundet. „Wir freuen uns, die Sternschnuppe bei ihrer Arbeit unterstützen zu dürfen“, betont Kröner

Auch in Zukunft wird der Verein vom Entsorger beim Kronkorkensammeln unterstützt. Denn die Aktion wird fortgesetzt. An den vier genannten Stellen stehen weiter Sammelhälter bereit, und auf dem Gelände des kommunalen Baubetriebshofes an der Jahnstraße ist ein Container aufgestellt worden.

Derweil bekommt das Ganze sogar einen internationalen Charakter. Laut Sternschnuppe haben sich Sammler aus Österreich angekündigt.

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, krebskranken Kindern und Jugendlichen die lange Zeit der Behandlung erträglicher zu gestalten. Das erfolgt zum Beispiel durch Unterstützung des Universitätsklinikums Münster, indem dort Projekte, Kunst- und Musiktherapien, Sporttherapien, Anschaffungen dringend benötigter Gerätschaften, psychologische Betreuung der Betroffenen und Rehabilitationsmaßnahmen unterstützt werden. Auch finanzielle Unterstützung bei personellen und materiellen Engpässen sowie die Optimierung der Behandlungsmethoden sind wesentliche Punkte der Arbeit der Sternschnuppe.