Versprochen war die große Liebe

Es fing alles ganz harmlos an. Doch schon bald folgte den Zuneigungsbekundungen die Forderung nach Geld über Guthaben-Karten. Eine Frau aus Lengerich ist über Monate Opfer eines Betrügers im Internet geworden, dem sie einen Betrag in vierstelliger Höhe zukommen ließ.

Online wurden zunächst Nettigkeiten ausgetauscht, dann ging es ums Geld: Eine Lengericherin ist jetzt Opfer des so genannten Love Scammings geworden.

Versprochen wird die große Liebe, das schnelle Geld oder der Traumjob – doch hinter den verlockenden Angeboten steckt häufig so genanntes Scamming. Genau das ist jetzt einer Frau aus Lengerich widerfahren, die Opfer eines Betrügers geworden ist. Über mehrere Monate kaufte sie Guthaben-Karten und gab die Nummern an eine Internetbekanntschaft weiter.

Wie die Polizei mitteilt, fing alles Ende vergangenen Jahres mit einem Nachrichtenwechsel auf einer Social-Media-Plattform an. Der Kontakt ging über eine längere Zeit, es gab gegenseitige Zuneigungsbekundungen. Schließlich forderte die Bekanntschaft, ein Mann mit englischklingendem Namen, von der 69-Jährigen aus Lengerich den Kauf von sogenannten Guthaben-Karten.

Wiederholte Forderungen nach Guthaben-Karten

Über mehrere Monate verlangte der Betrüger immer wieder Guthaben-Karten. Andernfalls würde er den Kontakt abbrechen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Frau aus Lengerich, die sich zu diesem Zeitpunkt längst in einer emotionalen Abhängigkeit befand, folgte den Anweisungen. Insgesamt übermittelte sie Guthaben-Karten in vierstelliger Höhe. Die Internetbekanntschaft versprach im Gegenzug wiederholt, nach Deutschland zu kommen, wenn der angebliche Job auf einer Bohrinsel beendet sei. Sogar von Heirat war die Rede.

Schließlich wurde die 69-Jährige skeptisch. Mittlerweile hat sie Anzeige erstattet. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche, die unter den Begriffen „Love-Scamming“ oder „Romance Scamming“ bekannt ist – und die laut Heike Piepel, Pressesprecherin der Kreispolizei Steinfurt, angesichts der emotionalen Abhängigkeit des Opfers nicht nur besonders perfide, sondern „leider auch kein Einzelfall ist“. Auch der konkrete Betrug über Guthaben-Karten sei ihr und den Kollegen nicht unbekannt. Umso eindringlicher bittet sie, in solchen Fällen den Austausch mit anderen zu suchen – egal ob Freunde, Familie oder Nachbarn. „Man sollte gemeinsam besprechen, was einem gerade widerfährt.“

Polizei gibt Handlungsempfehlungen

Des Weiteren hat die Polizei ein paar Handlungsanweisungen zusammengefasst, wenn man selbst oder jemand aus dem Bekanntenkreis von einer unbekannten Person angeschrieben wird, die nach anfänglichen Nettigkeiten plötzlich Geld fordert: