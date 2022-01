Verständigung verkürzt den Prozess

„Die Ehe war ein Albtraum und eine Phase, die mich mein ganzes Leben lang begleiten wird“, gab die Frau mit zittriger Stimme am Freitag vor dem Amtsgericht Ibbenbüren zu. Die Ex-Frau des 44-jährigen Mannes, der wegen ursprünglich 13 Fällen der schweren Körperverletzung mit teilweise Androhungen von Mord und Freiheitsberaubung angeklagt war, hatte sichtlich mit sich zu kämpfen, als sie vor Gericht aussagte. Zwar liegen die Taten, die sich von Anfang 2015 bis Oktober 2016 in Lengerich abgespielt hatten, bereits einige Jahre zurück, dennoch erzählte die Geschädigte, die als Nebenklägerin auftrat, dass es bis heute zu starken Phasen mit Angstzuständen komme.

Der 44-jährige Mann, der mittlerweile wieder bei seinen Eltern lebt, ist zu einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Die Strafe ist drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht sprach sich für eine Geldauflage in Höhe von 2400 Euro aus, die mit einem monatlichen Satz von 80 Euro zu 30 Raten an die Geschädigte gezahlt werden muss.

Bewährungsstrafe

Weil die Taten bereits viele Jahre zurückliegen, die Anklageschrift aus dem November 2018 stammt und der Prozess aus verschiedensten Gründen wie langen Verzögerungen und Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie immer wieder verschoben werde musste, sahen alle Beteiligten davon ab, Zeugen auf beiden Seiten zu hören und die ursprünglich geplanten drei Verhandlungstage zu nutzen. Unter anderem konnten Zeugen, die seit dem Tatzeitpunkt älter geworden und mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, nicht mehr verhört werden. Der Angeklagte sprach davon, sich – auch aufgrund des damals stark medikamentösen Zustandes sowie weiteren psychischen Problemen – nicht an alle Details erinnern zu können. Innerhalb der Verständigung zwischen Richter, Staatsanwaltschaft sowie der Verteidiger räumte der gebürtige Hamburger fünf Taten ein, zu denen er verurteilt wurde. Eine Entschuldigung ging von ihm nicht aus, seine Verteidigerin betonte außerdem im Schlussplädoyer, dass in einer Ehe nicht ausschließlich eine Seite schuldig sei und auch deswegen eine vollständige Aufklärung des Falles nicht möglich sei.

In den fünf Fällen, die der 44-Jährige eingestand, hatte er seiner Ex-Frau unter anderem während einer Auto-Fahrt die Finger verdreht, ein anderes Mal mit einer Lampe mehrfach gegen den Kopf geschlagen, ihr gedroht oder sie mit Kabelbindern ans Bett gefesselt, mit einem Katamesser bedroht und eine Stunde gefesselt gelassen. Ein anderes Mal hatte er sie sogar eine ganze Nacht gefangen gehalten. Die Zugeständnisse und die kooperative Zusammenarbeit kamen ihm strafmildernd zugute.

Genaue Meinungen zum Urteil wollte die Geschädigte nicht abgeben, ihre Verteidigerin sowie die Staatsanwaltschaft verwiesen darauf, dass es sich bei den Taten wohl nur um „die Spitze des Eisbergs“ handele. Mehr sei s nicht mehr zu rekonstruieren, verkündete der Vorsitzende Richter.

In einem waren sich alle Beteiligten einig: Es sei gut, dass unter diese Taten nun ein Schlussstrich gezogen werden könne. So sah es auch die Geschädigte, die zwar wieder einen Beruf ergreifen, nicht aber ihre Ängste ablegen konnte. Nach der Scheidung der beiden, die bereits einige Jahre zurück liegt, sei es nicht mehr zum Kontakt gekommen, alle rechtlichen Belange seien nun erledigt und man werde sich auch in Zukunft weiter aus dem Weg gehen.