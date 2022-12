Verwaltung belohnt Spar-Detektive

Sparfüchse und Energie-Detektive waren am Dienstag bei Bürgermeister Wilhelm Möhrke zu Gast. Die Schulkinder, die sich am städtischen Energiesparprojekt „Sei ein Fuchs, spar‘ Lux“ beteiligten, wurden für ihren Einsatz ausgezeichnet.

Dass es sich nicht zwangsläufig um die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses oder des Rechnungsprüfungsausschusses handeln muss, wenn Sparfüchse und Energie-Detektive in der Stadtverwaltung zusammenkommen, zeigte sich am Dienstagvormittag. Im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes an der Tecklenburger Straße hatten sich Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Stadt und Hohne, deren Lehrerinnen sowie zwei Pädagogen des HAG eingefunden, die sich am städtischen Energiesparprojekt „Sei ein Fuchs, spar‘ Lux“ beteiligt haben. In diesem Projekt geht es um Klimaschutz und Energieeinsparung im Schulalltag.