Verwaltung strebt Verbesserung an

In Gegenrichtung mit dem Fahrrad durch eine Einbahnstraße, so wie am Rathausplatz, das führte in der ADFC-Auswertung zu einer guten Note.

Ist eine Note 3,78 und ein 144. Platz Grund, die Sektkorken knallen zu lassen? Sicher nicht. So sieht es auch Frank Lammert, Beigeordneter der Stadt Lengerich. Aber das Abschneiden beim Fahrradklima-Test 2020 des ADFC hätte auch schlechter ausfallen können, stellt er fest. Denn immerhin bedeutet die erreichte Position fast einen Rang im oberen Drittel der Tabelle bei den Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern. Insgesamt 415 sind dort aufgeführt.

Lammert konstatiert weiter, dass es Zielstellung sei, in Zukunft noch weiter nach oben zu rücken. Erste Projekte, um die Fahrradinfrastruktur zu verbessern und das Radfahren attraktiver zu machen, gebe es. Er erinnert an den Radwegebau entlang der TWE-Strecke zwischen Bahnhof und Bahnhofstraße, der bereits im Gang ist. Geplant sei im weiteren Verlauf bis zur Bonhoeffer-Realschule/Einfahrt HAG auch einen Radweg zu schaffen, der südlich durch einen Grünstreifen getrennt von der Fahrbahn angelegt werden soll. Des weiteren nennt der Beigeordnete den geplanten Bau eines Radwegs entlang der Straße Wüstenei hinein in den Aldruper Damm Richtung Stadt bis zur Siedlungsgrenze, die „deutliche Erweiterung“ der Fahrradstellplätze am Bahnhof, wenn dieser modernisiert wird, und die Idee, eine Leihstation für E-Lastenräder in der Stadt zu schaffen.

Der ADFC hat allein für die Bewertung Lengerichs eigenen Angaben zufolge die Ergebnisse aus 97 Interviews verarbeitet. Noten wurden in 27 Einzelkategorien verteilt, die wiederum in fünf Themenbereiche zusammengefasst wurden. Am besten schneidet Lengerich bei der Infrastruktur Radverkehrsnetz ab (3,2), am schlechtesten beim Komfort beim Radfahren (4,3). Aber auch der Stellenwert des Radfahrens kommt nicht gut weg (4,2). Beim Blick auf die 27 Unterpunkte fällt besonders eine 5,4 auf, die beim Punkt Öffentliche Fahrräder vergeben wurde. Top bewertet wird mit einer 2,2 die geöffnete Einbahnstraße in Gegenrichtung (zum Beispiel der Rathausplatz zwischen Berg- und Münsterstraße).