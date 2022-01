Verwaltung und Politik noch nicht auf einem Nenner

Was darf der Bau eines Parkplatzes vor dem Stadion kosten?

Lengerich

Im und am Stadion an der Münsterstraße soll sich einiges tun. Die Finanzierung der neuen Tartanbahn ist dank eines weiteren Zuschusses mittlerweile in trockenen Tüchern. Anders sieht es hingegen bei den Plänen für den Ausbau des Vorplatzes aus.

-mzb-