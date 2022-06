Verwunderung über Menge an Müll

Rund 100 Kinder der vier Awo-Kitas in Lengerich haben am Dienstagvormittag im Rahmen einer Sammelaktion mehrere Säcke voller Müll gesammelt. Die Kinder wunderten sich, wie viel Müll in der Gegend überall rumliegt. Die Erzieher hoffen, die Sammelaktion vergrößern zu können.

Mehrere gut gefüllte große gelbe und viele kleine Müllsäcke haben rund 100 Kita-Kinder aus den vier AWO-Kitas in Lengerich im Generationenpark zusammengetragen. Ziel der Müllsammelaktion „ist es die Kinder, Eltern und die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam zu machen“, so Sema Topal Kahya, Leiterin der AWO-Kita an der Münsterstraße. Sowohl im Vorfeld als auch am Dienstagvormittag bei einem sternförmigen Spaziergang zur Gempt-Halle sei Müll gesammelt worden. „Die Kinder haben sich sehr gewundert, wie viel Müll unterwegs rumlag“, erzählt Olga Reifschneider von der AWO-Kindervilla an der Rahestraße.