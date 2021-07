Verzögerungen in der Fußgängerzone

Nicht rund läuft es momentan bei den Arbeiten in der Fußgängerzone. Eigentlich sollte jetzt zwischen Seilergasse und Wapakonetaplatz gepflastert werden. Doch das Material fehlt.

Die Baustelle in der Bahnhofstraße zwischen Wapakonetaplatz und Seilergasse.

Bei den Bauarbeiten in der Fußgängerzone kommt es zu Verzögerungen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sei ein Verzug bei der Produktion des Pflasterbelags. Der werde nun voraussichtlich erst ab der 33. Kalenderwoche, also frühestens ab dem 16. August, verlegt werden können. Seit Anfang Juli läuft die Sanierung. Im Bereich zwischen Seilergasse und Alwin-Klein-Straße wurden bislang in Teilbereichen das vorhandene Pflaster aufgenommen, der Unterbau ausgekoffert, neue Entwässerungsleitungen verlegt und eine neue Schottertragschicht hergestellt.

Zudem sind die Betonelemente der „Lengericher Linie“ gesetzt worden. Ob nun der gesamte Zeitplan für den ersten Bauabschnitt – geplant war dessen Abschluss bis Ende November – nicht mehr zu halten ist, wird seitens der Stadt nicht mitgeteilt. Es heißt lediglich, dass weiterhin versucht werde, die Einschränkungen für die betroffenen Gewerbetreibenden, Anwohner und Passanten so gering wie möglich zu halten.