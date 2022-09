Viele Infos und gute Gespräche

Erste Berufswahlmesse nach der Corona-Pause kam bei den meisten gut an

Lengerich

Mit der ersten Berufswahlmesse nach der zweijährigen Corona-Pause waren die meisten Aussteller zufrieden. Zwar war die Resonanz am Mittwoch relativ schwach, aber Arbeitgeber und zukünftige Auszubildende nutzten die Chance, Kontakte zu knüpfen und ins Gespräch zu kommen. Auch Hallenmanager Michael Rottmann zog ein positives Fazit. Gemeinsam mit den Betrieben werde er nun ausloten, wo in Zukunft Optimierungsbedarf gesehen werde, kündigte er an.

Von Dietlind Ellerich