Viele Lengericher Schüler tragen weiter eine Maske

Seit Montag gilt an Lengerichs Schulen keine Testpflicht mehr. Die Maskenpflicht wurde schon vor den Ferien aufgehoben. Viele Schulleiter sind besorgt, wie es in den kommenden Wochen weitergeht und sprechen die klare Empfehlung aus, weiter Maske zu tragen. Die Schülerschaft geht damit unterschiedlich um.

Es ist die Rückkehr zur Normalität, zumindest offiziell. Seit Montag gilt an den Schulen keine Testpflicht mehr. Die Maskenpflicht wurde schon vor den Ferien aufgehoben. Doch viele Schulen empfehlen das Tragen einer Maske. „Die meisten Schüler sind sehr dankbar über die Empfehlung. Sie kam auch als Anregung aus der Schulgemeinde“, sagt Angelika Elsermann, Schulleiterin am Hannah-Arendt-Gymnasium. Bis auf wenige Ausnahmen hätten fast alle Schülerinnen und Schüler am Montag ihre Maske aufbehalten.