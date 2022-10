Vierbeiner sollen Geld einbringen

In Lengerich beginnt am Montag eine Hundebestandsaufnahme. Die Stadt erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von über 30.000 Euro jährlich bei der Hundesteuer. Mit der Aufgabe ist eine Firma beauftragt worden. Bis Ende des Jahres sollen alle Haushalte befragt worden sein.

Hundebestandsaufnahme beginnt am Montag

Wie viele Hunde werden in Lengerich gehalten? Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass eine größere Zahl nicht gemeldet ist.

Am kommenden Montag starten Mitarbeiter der von der Stadt beauftragten Firma Springer Kommunale Dienste mit einer Hundebestandsaufnahme. Bis Ende des Jahres soll, wie berichtet, in Erfahrung gebracht werden, wie viele steuerpflichtige Vierbeiner in Lengerich gehalten werden.