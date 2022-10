Völker: „Das ist einfach nur krank“

Lienen/Kattenvenne

Grober Unfug heißt das, was sich in diesen Tagen im Barfußpark in Lienen und auf dem Dorfplatz in Kattenvenne abgespielt hat, im Polizei-Jargon. Einfach nur krank findet Ingrid Völker die vermeintlichen Dumme-Jungen-Streiche.

-jb-