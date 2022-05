Voller Einsatz nach der Katastrophe

21 Mitglieder des THW-Ortsverbandes Lengerich sind am Montagabend für ihren Einsatz nach der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe im vergangenen Juli vom Land ausgezeichnet worden. Der Ortsbeauftragte Karsten Grundmeier stellte fest, dass 2021 eine „neue Dimension an Schäden“ erreicht worden sei, die auch die Helfer vor besondere Herausforderungen gestellt habe.

Reichlich Urkunden wurden am Montagabend beim THW verteilt. Damit dankt die Landesregierung all jenen, die nach der Hochwasserkatastrophe im Juli vergangenen Jahres im Einsatz waren.

21 Mitglieder des THW-Ortsverbandes Lengerich sind am Montagabend für ihren Einsatz nach der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe im vergangenen Juli vom Land ausgezeichnet worden. Im Namen von Innenminister Herbert Reul überreichte Nicolas Hefner, Landesbeauftragter für Nordrhein-Westfalen, Urkunden und Medaillen.

Der Ortsbeauftragte Karsten Grundmeier sagte, dass die THWler aus Lengerich in der Vergangenheit bereits an einigen Einsätzen in Hochwassergebieten beteiligt gewesen seien. Er erinnerte an das Oder-Hochwasser 1997 und an die Jahre 2002 und 2013, als das Wasser über die Ufer der Elbe trat. Aber 2021 sei eine „neue Dimension an Schäden“ erreicht worden, die auch die Helfer vor besondere Herausforderungen gestellt habe.

Das örtliche Technische Hilfswerk verfügt seinen Worten zufolge aktuell über 45 aktive Mitglieder, somit war knapp die Hälfte direkt in den Hochwassereinsatz involviert. Allerdings betonten Grundmeier und Nicolas Hefner, dass auch Partner und Familien sowie Arbeitgeber mitspieln müssten, damit die THW-Helfer ihre Aufgaben erfüllen könnten. Bis zu 13 Tage am Stück seien Mitglieder aus Lengerich vor Ort gewesen. „Da geht ohne Freistellungen nichts“, so der Ortsbeauftragte. Angesichts dieser Leistungen nannte es der Landesbeauftragte eine Ehre, die Auszeichnungen vornehmen zu können

Ausgezeichnet wurden: Jens Wittkamp, Daniel Schaffer, Sascha Rzitki, Denise Röwekämper, Andy Röwekämper, Marcus Peters, Felix Pauls, Benjamin Pauls, Wolfgang Lutterbey, Janis Legutke, Norbert Kostka, Michael Köhne, Alfred Käfer, Andreas Hojnacki, Klaus Hehmeier, Fabian Görges, André Engel, Lars Drechsler, Dirk Dellbrügge, Marcel Bitter, Jens Beiderwellen und Karsten Grundmeier.