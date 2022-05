Voller Platz, volles Programm

Lengerich

Erstmals seit 2019 hat auf dem Rathausplatz in Lengerich am Sonntag wieder ein Maibaumfest stattgefunden. Der Heimatverein lud dazu ein, und die Besucher kamen in großer Zahl. Geboten wurde ihnen ein generationenübergreifendes, musikalisch-buntes Programm.