Vollsperrung für Aufräumarbeiten

Die Kollision eines Pkw mit einem Lkw, dessen Tank aufriss, sorgte am Donnerstagabend für eine stundenlange Sperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Stundenlang gesperrt war nach einem Unfall am Donnerstag auf der Talbrücke Exterheide die A1 in Fahrtrichtung Bremen.

Für mehrere Stunden gesperrt war am Donnerstagabend die Autobahn 1 in Höhe der Talbrücke Exterheide in Fahrtrichtung Bremen. Dort waren um 19.16 Uhr ein Pkw und ein Lkw kollidiert. Zwei Personen aus dem Pkw, der nach Auskunft der Pressestelle der Polizei Münster sichergestellt wurde, wurden dabei leicht verletzt. Weil bei dem Zusammenprall der Tank des Lkw aufgerissen worden war, liefen große Mengen Diesel auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr Lengerich, mit fünf Fahrzeugen und 15 Personen vor Ort, musste bei schwierigen Witterungsverhältnissen – es regnete heftig – die Einsatzstelle ausleuchten, die Fahrbahn reinigen und den Dieseltank abdichten, um ein weiteres Auslaufen des Treibstoffs zu verhindern. Auch die Untere Wasserbehörde wurde verständigt.