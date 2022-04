Oft hätten die Kunden in der Vergangenheit schon nach einem Spargel-Buffet auf dem Gut Erpenbeck nachgefragt – jetzt kann genau das in der Zusammenarbeit mit dem Grevener Restaurant Tophoff realisiert werden.

Neues Angebot auf Gut Erpenbeck: Spargel-Buffet an den Wochenenden

Ob der Spargel frisch ist? Henner Erpenbeck reibt die Stangen des kaiserlichen Gemüses aneinander und ja, er quietscht: „Frischer geht‘s nicht“, stimmt ihm Martin Stegemann zu. Vom Acker direkt in den Topf – ein neues Angebot auf dem Gutshof bietet ein Spargelbuffet in westfälisch-rustikaler Idylle an. Dafür kooperieren die Erpenbecks mit dem Koch aus Greven. Los geht es schon am kommenden Wochenende.

Ein Zelt ist bereits unweit des Hofladens aufgestellt worden. In dem finden laut Stegemann, der zusammen mit seinem Sohn Martino zum Pressetermin in Lengerich erschienen ist, „50 Menschen in gemütlicher Atmosphäre“ Platz.

Stegemann leitet das Restaurant Tophoff an der Saerbecker Straße in Greven und kauft nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren Spargel und Schinken bei den Erpenbecks ein: „Wir pflegen seit Jahren eine sehr gute Partnerschaft, die wir jetzt nutzen wollen, um unsere Stärken zu vernetzen.“ Das heißt: Die Erpenbecks sorgen für den frischen Spargel, die Stegemanns für die kulinarische Zubereitung vor Ort auf dem Gut. Denn davon, gesteht Henner Erpenbeck, habe er „deutlich weniger Ahnung“. Dennoch hätten bereits in den vergangenen Jahren „viele Menschen immer wieder nachgefragt, ob sie auf unserem Hof mal gemeinsam Spargel essen können“.

In der Vergangenheit mussten die Anfragen abgewiesen werden. Damit hat es nun ein Ende, der Startschuss für das Projekt ist am Samstag um 17 Uhr. Nicht nur die Sitzmöglichkeiten sollen dann parat stehen, auch der Foodtruck des Restaurants Tophoff wird vorgefahren. Jeder Gast könne sich so oft nachnehmen, wie er oder sie möchte, versichert der 59-jährige Martin Stegemann,

Als Vorspeisen werden Spargelcremesuppe oder eine Platte mit geräuchertem Lachs, Forellenfilet und Baguette angeboten. Neben Flammkuchen, frischem Marktgemüse und hausgemachten Salaten dreht sich danach natürlich alles rund um den Spargel. Dieser soll wahlweise mit Kalbsschnitzel, Rührei, Salz- und Bratkartoffeln, aber auch dem Schinken aus der hofeigenen Räucherei serviert werden. Und im Nachgang können sich die Gäste auf Herrencreme und hausgemachtes Eis freuen.

Das Spargelbuffet soll bis zum 19. Juni immer samstags und sonntags von 17 bis 20 Uhr angeboten werden. Und warum ist am 19. Juni Schluss? Ganz einfach: „Am 24. Juni ist Johannistag“, erklärt Henner Erpenbeck. Am sogenannten Spargelsilvester endet traditionell die Ernte. Danach sollen es laut Bauernregel noch mindestens 100 Tage bis zum ersten Frost sein, Zeit, die die Pflanzen nutzen, um zu einem Busch heranzuwachsen und zu regenerieren.

Reservierungen im Vorfeld sind gewünscht und können unter

0 25 71/67 91 im Restaurant Tophoff erfolgen.