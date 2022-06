Nach langer coronabedingter Pause hat am Montag auf dem Hof Korte an der Ringeler Straße wieder eine Fohlen- und Stutenschau stattgefunden.

Insgesamt 23 Pferde sind am Montag bei der Fohlen- und Stutenschau auf dem Hof der Familie Korte am Otten Damm in Ringel vorgestellt worden. 18 Fohlen des Jahrgangs 2022 der Rassen Deutsches Reitpony (12) und Warmblut (6), sowie fünf drei- und vierjährige Stuten.