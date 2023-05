Von Höllentrunk und Pfefferpotthast

Höllentrunk, schimmeliges Schwarzbrot, erbärmliche Unterkünfte – der italienische Gesandte Fabio Chigi ließ 1648 kein gutes Haar am Münsterland und inspirierte damit die Volkshochschulen Lengerich und Lüdinghausen zu einer Themenwoche.

Im Mühlenhaus von 1619, an dessen Herdfeuer Andrea Bauhus (VHS Lüdinghausen), Angelika Weide (VHS Lengerich) und Dr. Christof Spannhoff, Leiter des Mühlenhof-Freilichtmuseums, Platz genommen haben (v.l.) wird es eine Lesung mit Marion Bertling geben, die Chigi-Texte rezitiert. Außerdem wird ein Bierbrauer im ältesten Gebäude des Museums in die Kunst des Brauens historischer Biere einführen.

Dass der Dreißigjährige Krieg vor 375 Jahren mit dem in den Rathäusern zu Osnabrück und Münster besiegelten Westfälischen Frieden zu Ende ging, weiß vermutlich jedes Schulkind. Dass das auch für die besondere Bedeutung der Stadt Lengerich in diesem Kontext gilt, darf – zumindest außerhalb des Tecklenburger Landes bezweifelt werden. Und was Lüdinghausen mit dem Friedensschluss von 1648 zu tun hat, erschließt sich vermutlich auch nur wenigen Eingeweihten. Doch das dürfte sich spätestens im Herbst ändern.