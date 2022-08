Von Jazz bis Volksmusik

„Musik quer Beet“ heißt ein neues Format, zu dem die „Offensive“ einlädt.Mit dabei: Carlos Sabater: Der Venezolaner ist ein außergewöhnlicher Musiker und Komponist, der in Lengerich bei zahlreichen Anlässen das Publikum bereits begeistert hat, zuletzt bei Rock am Rathaus.

In zwölf Gärten, Parks, Höfen und Vereinsanlagen gibt es am Sonntag, 28. August, 11 bis 19 Uhr, eine Premiere: „Musik quer Beet“ heißt, wie berichtet, ein neues Format, zu dem die „Offensive“ einlädt. Aufspielen werden Solisten in unterschiedlichen Besetzungen aufspielen. Hier die Akteure:

Fly me to Malibu: Die Könige des Rockschlagers – Urlaub vom Elend Tour 2022 präsentieren mit internationalen Lieblingsliedern den Triumph der guten Laune.

Musikschule Lengerich: Abwechslungsreiches Programm mit festen Ensembles und neuen Gruppen mit vielfältigen Repertoires werden auftreten, unter anderem „Hannah´s Saxofons“.

Carlos Sabater: Der gebürtige Venezolaner ist ein außergewöhnlicher Musiker und Komponist, der in Lengerich bei zahlreichen Anlässen das Publikum bereits begeistert hat, zuletzt bei Rock am Rathaus.

Jannes Möller: Der Songwriter aus Münster präsentiert mit seiner Gitarre eigene Stücke und Cover mit unterschiedlichen Einflüssen von Ed Sheeran bis Eminem.

Two Blue: Das Duo Uwe Seyfert und Christoph Meiners bietet eigene Titel sowie jazzige Arrangements mit Saxofon und Keyboard an.

The Kogs: Die beiden Vollblutmusiker nehmen ihre Gäste mit auf eine Reise durch tiefe Täler gebrochener Herzen und blumiger Wiesen der Liebe, um im nächsten Sonnenaufgang Erlösung zu finden.

Alexander Lück: Der Gitarrist und Sänger bietet ein Programm aus südamerikanischer Musik, Jazz und aus eigenen Kompositionen mit besonderer Liebe zur Improvisation an.

Uwe Wolf: Der „One man´s ballads“ präsentiert ein mit Gitarre begleitetes Soloprogramm mit eigenen Songs, kreativ vorgetragenen Covertiteln und Lounge-Musik-Themen.

Die Rothenberger Jäger: Musik im Kaffeehaus-Stil ist die Spezialität der vier Bläser aus Wettringen. Sie spielen Melodien aus dem Egerland und Volkstümliches sowie Schlager aus den 50er- und 60er-Jahren.

Kai Strauss und Paul Jobson: Der Lengericher Kai Strauss ist einer der exzellentesten europäischen Bluesmusiker. Als Gitarrist und Sänger gehört er schon seit Jahren zu den Besten seines Genres. Er tritt zusammen mit dem britischen Keyboarder Paul Jobsen auf.

Moe und Joschka Brings: Die beiden Singer-Songwriter aus Bielefeld und Hamburg treten mit Folk-Songs von D. Rice und anderen auf und beherrschen auch die Klassiker von Simon&Garfunkel und Cat Stevens.

Alistar Ross: Der Schotte aus Leeden spielt und singt schottische, irische und amerikanische Songs und Traditionals. Der Eintritt mit dem Erwerb des Info-Flyers (ab 10 Uhr am Info-Stand am Rathausplatz), in dem die einzelnen Stationen sowie die Akteure verzeichnet sind, beträgt fünf Euro.