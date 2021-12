Von Reiseträumen, Eigenheimplänen und guter Politik

Wenn es um das neue Jahr geht, dürfte eine Sache ganz oben stehen auf der Wunschliste vieler Menschen: Möge die vermaledeite Corona-Pandemie doch endlich ein Ende haben. Und abseits dieses nahezu alles beherrschenden Themas, was wird da für 2022 erhofft? Die Westfälischen Nachrichten haben sich bei Passanten in der Innenstadt kurz vor dem Jahreswechsel umgehört.

Netice Polat macht es kurz. Ihr reicht ein Wort. „Gesundheit“, antwortet die Lengericherin auf die Frage des Lokalredakteurs. Damit steht sie bei Weitem nicht allein. Da wären zum Beispiel Natalie und Philipp Graf, die sich dem für die kommenden zwölf Monate voll anschließen können. Allerdings ist ihre Liste noch ein bisschen umfassender: Von der neuen Regierung wünschen sie sich, dass die „gute Politik“ macht. Und mehr Geld verdienen wäre auch nicht schlecht, meint Philipp Graf. Und dann wäre da noch die Inflation, die so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Ehepaar meint, geringere Preissteigerungen könnten das Leben 2022 auch etwas leichter machen.

Evgenij Emmrich beschränkt sich zunächst auch auf den Wunsch, gesund zu bleiben. „Frau, Kind, ich habe alles. Was will man mehr?“, stellt der Familienvater im Beisein des Nachwuchses eine eher rhetorische Frage. Dann kommt ihm aber noch ein großes Vorhaben in den Sinn. Ein Eigenheim errichten, das würde er gerne. Das zu finanzieren, sei bei den stark steigenden Preisen gerade in der Baubranche aber alles andere als einfach.

Große Pläne, die hat auch Ute Lotz für 2022. Zum einen steht für die Lengericherin die Rente bevor. Zum anderen liebäugelt sie mit einer Reise. Mit dem Schiff eine Asienrundfahrt unternehmen, das würde sie nur zu gerne. Ob es klappt? Es bräuchte noch eine Begleitung mit Fremdsprachenkenntnissen, sagt Ute Lotz.

„Wenn man gesund ist, kann man alles schaffen.“ So sieht es Radunka Duske. Und da das auch dank sportlicher Betätigung bei ihr der Fall sei, habe sie keinen Wunsch fürs neue Jahr, stellt die Lengericherin für sich fest. Dafür aber für die ganze Menschheit. Der sei zu wünschen, dass es „ein bisschen mehr Menschlichkeit und weniger Hass“ gebe. Und weniger Kriege. Radunka Duske denkt dabei nicht zuletzt an die jüngere Generation, für die eine friedvolle Zukunft ihrer Ansicht nach besonders wichtig ist.

Laura Christoffer und Deniz Barczyk gehen die Sache mit dem Wünschen gänzlich anders an. Da Corona dafür sorge, dass an Silvester nicht groß gefeiert werden kann, gehe der Alltag für sie ganz normal weiter. „Wahrscheinlich verschlafen wir den Jahreswechsel zu Hause sogar“, prognostiziert der Ladberger und muss bei diesen Worten lächeln. Also warum Gedanken über die kommenden Monate machen und das was da kommen soll?