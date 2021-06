Von Stärken und Visionen

Die Offene Ganztagsgrundschule ( OGS ) an der Grundschule Intrup in Lengerich.

Offenbar gut aufgestellt sind die vier Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS). Gleichwohl sehen die Verantwortlichen Potenzial für weitere Verbesserungen und Herausforderungen, um in Zukunft noch besser dazustehen. Das ergibt sich aus einem Bericht zum „1. Qualitätszirkel OGS Lengerich“, der am Dienstag von Schulplanerin Petra von Berlepsch vorgestellt worden ist. Sie erläuterte im Schulausschuss, was bei der Zusammenkunft an Themen besprochen und Ergebnissen zusammengetragen wurde.

Die Referentin sagte, dass sich die Konzepte der vier OGS in Teilen sehr ähnlich seien, sich teilweise aber auch gravierend unterschieden. Im Bericht heißt es: „Sie bieten gute Ansätze, um voneinander und miteinander zu lernen und Qualitätsentwicklung kontinuierlich zu betreiben!“ Werden die Konzepte bei Bedarf aktualisiert und überarbeitet, sei verabredet worden, dies nun gemeinsam zu tun.

Offenbar eine Baustelle an allen vier Einrichtungen ist die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Petra von Berlepsch betonte zwar, dass es natürlich einige gebe. Aber es sei zum einen schwer, neue zu gewinnen, und zum anderen, die Partner bei der Stange zu halten. Zudem seien einige Angebote einfach zu teuer. Der Fachdienst Schule, Kultur und Sport soll nun „dabei unterstützen, die Möglichkeiten und Herausforderungen verschiedener Kooperationsangebote mit den verschiedenen Partnern auszuloten. Idealerweise können Angebote dann nacheinander an mehreren/allen Schulen angeboten werden“.

Einen Dissens gibt es momentan zwischen Stadtverwaltung und Offenen Ganztagsgrundschulen in Bezug auf Krankheitsvertretungen. Zwar hat sich die Personalsituation an den OGS durch die Qualitätsstandards, zu denen sich die Stadt verpflichtet hat, deutlich verbessert. Aber die Regelung, dass bis zum fünften Ausfalltag die Einrichtungen den Engpass selbst kompensieren sollen, wird von diesen kritisiert.

Diesen Problemen und offenen Fragen stehen bei der Ist-Analyse zahlreiche positive Aspekte gegenüber. So wird der Personalschlüssel ebenso als gut bezeichnet wie der Austausch mit Eltern und Lehrern an den Grundschulen und die Atmosphäre an den OGS. Es ist die Rede von „tollen Teams mit unterschiedlichen Charakteren, Kompetenzen und Stärken, Vielfalt und Flexibilität“ und davon, dass es individuelle Förderung gebe und die „Offenheit gegenüber anderen Kulturen“. Beraterin von Berlepsch sprach von einer „Besonderheit“, dass solch ein Punkt in Lengerich herausgestellt werde. Zu den Wünschen für die Zukunft zählt unter anderem eine stärkere Verzahnung zwischen OGS und Grundschulen.