Von Tod und Zerstörung – Lengericherin erlebte die Flutkatastrophe in Altenburg 

Das Drama lässt sich in seinem ganzen Ausmaß nicht in Worte fassen. Und doch versucht es Katharina Gasper. Chronologisch und um Sachlichkeit bemüht schildert die 30-Jährige, wie die Katastrophe am Abend des 14. Juli begann und in der Nacht ihren Lauf nahm. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Achim im besonders stark betroffenen Altenburg um ihr Leben gebangt, als das Hochwasser kam. Sie haben überlebt – und doch so viel verloren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch