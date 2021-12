Vorbeugend nachschärfen

Experten warnen, dass die sogenannte kritische Infrastruktur der erwarteten Omikron-Welle nicht standhalten könnte. Wie wappnen sich die entsprechenden Einrichtungen wie Krankenhaus, Stadtwerke, Stadt und Rettungswache in Lengerich für den Fall der Fälle? Die WN haben nachgefragt.

„Zurzeit verfügt die Helios-Klinik Lengerich über ausreichend Personal, um alle Patientinnen und Patienten (Covid-19 und Non-Covid) zu versorgen“, teilt Krankenhaus-Sprecherin Janine Koop mit. Allerdings sei in den kommenden Wochen mit einer weiter steigenden Hospitalisierungsrate zu rechnen. „Vor diesem Hintergrund beobachten wir die Entwicklung der Corona-Lage weiterhin sehr genau, um vorausschauend zu agieren.“ Dazu gehöre es erneut, planbare Eingriffe zu verschieben, um Kapazitäten zu schaffen oder auch zu bündeln.

Des Weiteren sei aus dem selben Grund bereits eine Station vorsorglich geschlossen worden.

Koop erklärt weiter: „Für einen verlässlichen Überblick sequenziert unser Labor Testergebnisse auf mögliche Varianten.“ Bereits seit dem 30. November gelte im ganzen Haus eine allgemeine FFP2-Masken-Pflicht für die Belegschaft sowie für Besucherinnen und Besucher. Auf der Station mit Infektionspatienten werde bereits in Kohorten gearbeitet.

Die Sprecherin betont zudem: „Das Impfen ist uns ein echtes Anliegen.“ Daher appelliere ihr Haus an die Bevölkerung, das Impfgeschehen voranzutreiben, gemäß der Devise „Impfen und Boostern, um es auch Omikron gemeinsam so schwer wie möglich zu machen!“ Dafür würden in der Helios-Klinik regelmäßig Impfaktionen angeboten.

„Als Betreiber von Strom-, Gas-, Wärme- und Telekommunikationsnetzen sind wir uns unserer Rolle als Betreiber kritischer Infrastruktur bewusst. Aus diesem Grund haben wir die Krisen- und Einsatzpläne während der gesamten Zeit der Pandemie immer wieder an die aktuelle Situation angepasst“, heißt es von den Stadtwerken Lengerich. So haben man beispielsweise Teams getrennt, Gebäudeabschnitte für Dritte gesperrt oder das mobile Arbeiten (Home Office) ermöglicht. Das gelte nach wie vor. „Darüber hinaus haben wir bereits Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für unsere Belegschaft und insbesondere für den Bereitschaftsdienst organisiert und durchgeführt.“

Den Aufruf des Corona-Expertenrates der Bundesregierung habe man noch einmal zum Anlass genommen, um die Maßnahmen zu überprüfen, so der kommunale Energieversorger weiter. „Im Vordergrund stand hier auch noch einmal der Austausch mit den benachbarten Stadtwerken, um eventuelle Personalengpässe im Ernstfall durch Personalgestellungen der Nachbarn ausgleichen zu können.“ Im Ergebnis sehen sich die SWL eigenen Angaben zufolge gut vorbereitet, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Mit der Zunahme der Corona-Fälle im Land sind auch auf der Feuer- und Rettungswache die Maßnahmen noch einmal nachgeschärft worden. „Es gilt eine FFP2-Masken-Pflicht, sobald eine zweite Person einen Raum betritt“, berichtet der Leiter der Wache, Rüdiger Kipp. Und das, obwohl die gesamte Mannschaft bereits geboostert sei. Die sonst üblichen Regeln wie Abstandhalten habe man ohnehin immer praktiziert. Zudem werde versucht, die Begegnungen untereinander so gering wie möglich zu halten.

Was aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen aber nicht zu machen sei, sei eine Aufteilung in feste Teams. „Es müssen ja immer alle Fahrzeuge besetzt sein. Und wenn es dann beispielsweise einen Krankheitsfall gibt, sind Wechsel unvermeidbar“, erklärt Kipp.

Bei der Stadt nennt Jürgen Kohne vom Bürgermeisterbüro beim Stichwort kritische Infrastruktur an erster Stelle die Stadtentwässerung und den Baubetriebshof, der unter anderem für den Winterdienst verantwortlich ist. Aber natürlich gebe es auch innerhalb der klassischen Verwaltung Maßnahmen, um für Omikron gerüstet zu sein. Vor Weihnachten sei das noch einmal Thema gewesen und durchgespielt worden.

Konkret geht es seinen Worten zufolge nicht zuletzt um komplett getrennte Gruppen, so dass es in den einzelnen Bereichen beim Auftreten von Infektionen nicht zu Komplettausfällen kommt. In der Verwaltung werde zudem stark aufs Homeoffice gesetzt.

Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Pandemie stellt Kohne fest, dass „wir, von Einzelfällen abgesehen, gut durchgekommen sind.“