Vorsorgen für die großen Ausgaben

Große Summen investieren und gleichzeitig versuchen, die Gebühren stabil zu halten oder aber zumindest nur moderat steigen zu lassen – vor dieser Herausforderung die Stadtentwässerung Lengerich in den kommenden Jahren. Am Donnerstagabend wurde im zuständigen Betriebsausschuss der Jahresabschluss 2019 des kommunalen Unternehmens vorgestellt.

Im dazugehörigen Lagebericht ist zu lesen, dass bis 2024 fast 3,5 Millionen Euro fließen sollen. Dabei geht es, so Betriebsleiter Frank Lammert gegenüber den WN, nicht zuletzt um die Erweiterung der vierten Reinigungsstufe in der Kläranlage am Poolweg. Mit Blick auf diese Aufgaben ist nach den Worten Lammerts die Entscheidung zu sehen, dass etwa 96 000 Euro des Bilanzgewinns in die Gewinnrücklage gebucht werden sollen, der Großteil in Höhe von 230 000 Euro geht indes als Eigenkapitalverzinsung in den städtischen Haushalt. Im Lagebericht heißt es in Sachen Investitionen, dass die Maßnahmen „durch Abschreibungen und Darlehensaufnahmen finanziert werden“ sollen.

Positiv vermerkt Lammert, dass die Verschuldung der Stadtentwässerung in den vergangenen Jahren um etwa 15 Millionen Euro abgebaut worden sei. Ein Baustein dabei: das niedrige Zinsniveau, das auch für Umschuldungen genutzt wurde.

Kostenmäßig negativ wirkt sich hingegen die Entwicklung beim Klärschlamm aus. Seitdem es eine Änderung der entsprechenden Verordnung gegeben habe, „befindet sich der Entsorgungsmarkt in einem deutlichen Umbruch“, heißt es im Lagebericht. Begründet wird diese Aussage zum einen damit, dass weniger Klärschlamm verbrannt werden kann, zum anderen mit einer strengeren Dünge-Gesetzgebung. Somit ist es für die Stadtentwässerung erheblich teurer geworden, den dort produzierten Klärschlamm entsorgen zu lassen. Lammert spricht von rund 2500 Tonnen pro Jahr, für die zuletzt etwa 200 000 Euro zu zahlen gewesen seien.