„Vorzeigeprojekt“ in Schwierigkeiten

Die Aussagen lassen an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. „Es gibt weder eine vollumfängliche Wahrnehmung der Trägereigenschaften noch besteht eine ausreichende Finanzierung beziehungsweise fehlende Mittel für eine eigenständige Beauftragung der erforderlichen Arbeiten und Lieferungen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit der Aufzählung sind so die wochenlang ausbleibende Reinigung der Unterrichtsräume und Toiletten, die regelmäßige Versorgung mit Toilettenbedarf und weiterem Verbrauchsmaterial ebenso eine dauerhafte Belastung wie der mangelnder Schallschutz durch eine fehlende Trennwand zwischen zwei Unterrichtsräumen zu nennen.“ Offenbar liegt nach Ansicht der Verantwortlichen einiges im Argen beim Projekt „Extra.Klasse“ in Lengerich und braucht es Hilfe, um für bessere Bedingungen zu sorgen. Zu lesen bekommen das die Mitglieder des Kreisausschusses. Der befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 18. Oktober, mit dem Thema.

Anlass ist ein Antrag der SPD. Die hat sich dafür ausgesprochen, neben der bestehenden Förderung, weitere 15 000 Euro für „Extra.Klasse“ bereitzustellen. Das „unterstützenswerte Vorzeigeprojekt“ sei „immer wieder Schwierigkeiten ausgesetzt, die nach unserer Auffassung überwunden werden können und müssen“. Die Kreisverwaltung lehnt die stärkere finanzielle Unterstützung ab. Und auch bei einem weiteren Vorschlag – die Prüfung Übernahme der Trägerschaft – kommt der Kreis zu einem negativen Ergebnis. Dafür, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss, seien die erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben.

„Extra-Klasse“ hilft jungen Menschen, die an einer Regelschule nicht zurechtkommen. Die 13- bis 17-Jährigen sollen in kleine Lerngruppen ihre Stärken entfalten können, soziale Kompetenzen entwickeln und zurück auf einen erfolgreichen Bildungsweg geführt werden. Beheimatet ist das Projekt an der Bahnhofstraße.

Der Kreis gewährt in diesem Jahr eigenen Angaben zufolge einen Zuschuss von 30 000 Euro für Sach- und Verwaltungskosten. Das pädagogische Personal wird vom Land gestellt. Unterstützung kommt auch von der Stadt Lengerich. Dazu heißt es aus Steinfurt: „Ob die Stadt Lengerich weiterhin Mittel für die Extra.Klasse zur Verfügung stellen wird, kann aktuell nicht abschließend beurteilt werden. Die Auswertung der Schülerzahlen der Extra.Klasse bestätigt den Schwerpunkt der Beschulung von Schülerinnen und Schülern aus dem Einzugsgebiet des Schulzweckverbandes Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg und der bisherigen Hauptschule Tecklenburg. Für diese Schülerinnen und Schüler steht in erster Linie die Stadt Lengerich in der Verantwortung.“

Die SPD verweist in ihrem Antrag darauf, dass keine eigenständige Trägerschaft bestehe, weil die Projektteilnehmenden offiziell weiterhin an ihren Regelschulen beschult würden. „Damit verbunden seien Finanzierungsschwierigkeiten. Da es weder eine Sekretariats- noch eine Reinigungskraft gebe, würden Ressourcen des Fachpersonals für administrativen Aufgaben eingesetzt, die dann bei der Arbeit mit den jungen Menschen fehle. „Dadurch werden Prozesse der operativen Intervention häufig unterbrochen und verlangsamt. Auch die weitere Entwicklung und Dokumentation des Projekts Extra.Klasse wird so ungewollt zur Nebensache.“

Stand August werden bei „Extra.Klasse“ 25 Schüler betreut. Nach Angaben der Verantwortlichen „sind die für das Schuljahr zur Verfügung stehenden Plätze zur Beschulung bereits ausgeschöpft. Der erwartete Beratungsbedarf ist hoch.“ 14 kommen demnach aus Lengerich, vier aus Lienen, zwei aus Ladbergen, der Rest aus anderen Kommunen.