Wachwechsel im Theater in der Klinik (ThiK): Karlheinz Arndt, Begründer und Motor des Amateurtheaters, einer Initiative des Hannah-Arendt-Gymnasiums und der LWL-Klinik, zieht sich aus der ersten Reihe zurück und überlässt Regie und Organisation künftig Thomas Bongard. „Ich bin jetzt 81 und nicht mehr so belastbar“, begründet Arndt, der 1976 die Theatergruppe des Gymnasiums gegründet hatte und seit 1988 Jahr für Jahr mit den Gymnasiasten sowie Ehemaligen im Festsaal der LWL-Klinik bis zu drei Produktionen pro Saison spielte, diesen Schritt. Thomas Bongard (50) beeilt sich zu betonen, dass die die organisatorischen Aufgaben auch künftig nicht er alleine, sondern ein Team schultern werde.

Bewährtes Repertoire bleibt

Am bewährten Repertoire möchte Bongard, der am Hannah-Arendt-Gmnasium Deutsch und Philosophie unterrichtet und, gemeinsam mit Arndt, schon etliche Produktionen auf die Bühne gebracht hat, festhalten. Vergnügliche Komödien und Schwänke auf der einen, Klassiker sowie anspruchsvolles, modernes Theater werde es auch weiterhin geben, versichert er; und ist entschlossen, das Bühnenstück „Der Vorname“ wieder aufzunehmen, das kurz nach der Premiere im Frühjahr 2020 pandemiebedingt wieder abgesetzt werden musste.

Selbstverständlich werde auch eine liebgewordene Tradition fortgeführt: Die Silvester-Komödie im 1901 errichteten Festsaal der LWL-Klinik solle es auch in Zukunft geben. Sofern die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie es zulässt, soll es, anders als im vergangenen Jahr, an diesem Silvesterabend wieder Theater geben. „Im Moment waltet das Prinzip Hoffnung“, bemerkt Bongard, der nach einem Gespräch mit dem Ordnungsamt weiß, dass unterhalb einer Hospitalisierungsrate von 9 größere Veranstaltungen unter Auflagen (2G oder 2G+) möglich sein sollen. „Natürlich haben wir auch die Sorge, dass die Aufführung nicht stattfinden kann“, räumt Bongard ein.

Die Akteure haben ein Stück ihres Lieblingsautors, des britischen Dramatikers Ray Cooney, das sie 1995 schon einmal gespielt haben, wieder aufgenommen. „Out of order – außer Kontrolle“ heißt die rasante Komödie, die die Ehemaligen des Ensembles zurzeit auf der Studiobühne des Gymnasiums einstudieren. Auch mit dem Bühnenbau werde in Kürze begonnen, verrät Bongard.

Zuversicht trotz Corona

Unter welchen Bedingungen der Kartenvorverkauf (wahrscheinlich im Fotohaus Kiepker) ablaufen wird, hängt von der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens ab. Außerdem sei noch nicht abschließend geklärt, ob die üblichen 160 Besucher oder möglicherweise nur die Hälfte am Silvesterabend in den Theatergenuss kommen werden. Arndt und Bongard, die 2020 mit dem Sommerstück auf dem Schulhof schon Erfahrungen in Sachen Coronaschutz-Auflagen gesammelt haben, gehen davon aus, dass es auf jeden Fall feste Plätze geben wird, um ein Gedränge am Eingang zu vermeiden. „Die Klinik hat grünes Licht gegeben und die Schauspieler sind alle geimpft“, zeigt sich Karlheinz Arndt allen Widrigkeiten zum Trotz zuversichtlich, dass zum Jahresausklang anno 2021 die dann 32. Silvester-Komödie auf jenen Bühnen-Brettern gespielt wird, die ihm gewiss auch weiterhin die Welt bedeuten werden.