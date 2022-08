W&H baut weitere Halle

Auf der heute als Parkplatz genutzten Fläche, die genau zwischen den beiden Hallen liegt, möchte Windmöller & Hölscher mittelfristig eine weitere Halle errichten. Ein neuer Parkplatz soll auf der Grünfläche am linken Bildrand hinter dem blauen Gebäude entstehen.

Eine neue Halle und einen neuen Parkplatz möchte die Firma Windmöller & Hölscher, Hauptanlieger des an der A 1 gelegenen Gewerbegebietes „Antruper Esch“, mittelfristig in eben diesem Industriegebiet errichten. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Ausschuss für Planung und Umwelt daher die Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplanes.