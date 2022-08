Warmbadetage auf dem Prüfstand

Während der Corona-Pandemie war das Hallenbad in Lengerich zeitweise komplett geschlossen und das Becken leer. So weit soll es im Zuge der Energiesparmaßnahmen offenbar nicht kommen.

Ohne konkrete Beschlüsse ist am Donnerstag ein Treffen der Bürgermeister von Lengerich, Lienen und Tecklenburg mit BWG-Betriebsleiter Tilo Frömmel zu Ende gegangen. Mit am Tisch saßen auch Vertreter aus Hagen a.T.W.. Thema des Treffens war die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden können, um in den von der Bäder- und Wasser GmbH betriebenen Schwimmbädern Energie einzusparen. Mit Entscheidungen für Lengerich, Lienen und Tecklenburg sei in zwei Wochen zu rechnen, so Frömmel am Freitag gegenüber den WN.