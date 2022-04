Warten auf den Umzug

Lengerich

Ab dem Sommer wird der Komplex der ehemaligen Gutenberg-Hauptschule frei. Dort haben bereits einige Ortstermine stattgefunden haben, um die Örtlichkeit auf ihre Tauglichkeit für andere Nutzungen zu prüfen. Denkbar ist anscheinend, dass Jugendzentrum und Musikschule – sie ist bislang in der Stadtverwaltung an der Tecklenburger Straße beheimatet – an der Margarethenstraße Platz finden könnten.

Von Paul Meyer zu Brickwedde