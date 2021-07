Weg von den Gleisen!

Bahnstrecken üben eine große Faszination auf Kinder aus. Das gilt auch für die Bahnstrecke von Münster über Kattenvenne und Lengerich nach Osnabrück. Das bestätigt die Bundespolizei in Münster auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Bundespolizeiinspektion Münster und die Bundespolizei im Allgemeinen würden regelmäßig über Kinder im und am Gleisbereich informiert. „Diese Meldung führt in den meisten Fällen zu Streckensperrungen bis ausgeschlossen werden kann, dass sich noch Kinder im Gefahrenbereich befinden“, teilt ein Sprecher der Bundespolizei in Münster mit. „Sollten die Kinder noch durch unsere Einsatzkräfte angetroffen werden, steht für die Bundespolizei die Aufklärung und Prävention im Vordergrund. Gemeinsam mit den Eltern weisen wir auf die oftmals unbekannten Gefahren hin.“ Gerade zu Beginn der Sommerferien, so die Bundespolizei weiter, wolle man die Eltern warnen, in welche Gefahren sich Kinder und Jugendliche – vielleicht auch unbewusst – begäben, wenn sie sich im Gleisbereich aufhalten.

Und diese Gefahren seien ganz erheblich. In den Informationen, die die Bundespolizei für diesen Themenkomplex zusammengestellt hat, warnt sie vor allem vor den Gefahren durch die Züge, denn Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern. Und durch den entstehenden Luftsog könnten unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Zudem können Züge naturgemäß nicht ausweichen und haben einen langen Bremsweg. Und sie seien sehr, sehr leise. „Ein elektrisch betriebener Zug – selbst mit über 200 Stundenkilometern – ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt“, heißt es wörtlich.

Immer wieder komme es auch zu Unfällen durch Personen, die aus Leichtsinn, Unwissenheit und Abenteuerlust zum Beispiel auf abgestellte Güterwagenklettern, so die Bundespolizei. Auch rund um Lengerich gibt es immer wieder abgestellte Güterwagen, gerade im Bereich des Bahnhofs. „Häufig sind das private Wagen von Firmen“, erläutert ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Es könnten grundsätzlich aber auch mal Wagen der Deutschen Bahn sein, zum Beispiel, wenn durch Rangierarbeiten ein neuer Zug zusammengestellt werde. Wenn es sich um Wagen der DB handelt, dann stünden die dort niemals lange, versichert er. Fast alle dieser Kletter-Unfälle enden mit schwersten Verletzungen oder tödlich, so die Bundespolizei.

„Bereits die Nähe zu den Oberleitungen, zum Beispiel durch Klettern auf Bahnwaggons, genügt für einen Stromschlag – die Stromleitung muss hierfür nicht berührt werden.“ Oberleitungen hätten eine Spannung von 15.000 Volt (das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause) und eine Stromstärke von über 1000 Ampere. Diese Kombination sei in der Lage, die Luft zu überspringen und auf einem Lichtbogen – einem Blitz – über den Körper zur Erde zu gelangen. Der menschliche Körper, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht, wird in diesem Moment zum „leitenden Gegenstand“. „Deshalb haben auch Drachen und Modellflugzeuge in der Nähe von Ober- und Hochspannungsleitungennichts verloren“, so die Polizei.

Zudem warnt die Bundespolizei davor, Gleise als Fotomotiv zu missbrauchen. „Diese Warnung gilt nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Personen, die zu Werbezwecken fotografieren. Denn hierbei werden ebenfalls oft Personen auf Bahnanlagen dargestellt“, so die Polizei.

So könne zum Beispiel der Eindruck entstehen, dass sich auf Bahngleisen sorglos balancieren lässt. Ein solches Verhalten sei leichtsinnig und könne zu tragischen Unfällen führen, warnt die Bundespolizeiinspektion. „Zudem handelt ordnungswidrig, wer Gleise unbefugt überschreitet oder sich unbefugt innerhalb der Gleise aufhält.“