Weihnachtlich und coronakonform

Gut, ein echter Ersatz für das traditionelle Weihnachtskonzert der Bläserensembles des Hannah-Arendt-Gymnasiums war das Adventskonzert am Dienstagvormittag auf dem Schulhof nicht. Doch immerhin eine Gelegenheit für die musikalischen Schülerinnen und Schüler, ihr Können nach langer Durststrecke endlich wieder einmal öffentlich unter Beweis zu stellen. Unter der Regie von Friederike Sachs und Christian Raschdorf hatten die Bläserklassen 5a und 6a, die aus den Klassen 7a und 8a bestehende Juniorband, die seit Beginn der Pandemie nicht mehr gemeinsam proben konnten, sowie die Concert Band, der Musikerinnen und Musiker ab Klasse 9 angehören, ein garantiert coronakonformes Open-Air-Schulhofkonzert auf die Beine gestellt.

In frostiger Kulisse stimmten die einzelnen Ensembles beliebte Weihnachtslieder an, darunter die von Allyn Ferguson für den Weihnachtsfilm-Klassiker „Der kleine Lord“ komponierte Titelmelodie oder „Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!“ Der „Lady Gaga Dance Mix“ sorgte dafür, dass trotz der Minustemperaturen kein Zuhörer festfror. Die flotten Rhythmen luden zum Mittanzen und Mitwippen ein. Am Ende des Mini-Konzertes erfüllte ein satter Bigband-Sound den Schulhof, als alle Instrumentalisten gemeinsam „O du fröhliche“ anstimmten und mit ihrem perfekten Vortrag die Beschwernisse und Lästigkeiten der Corona-Zeit für einen Augenblick vergessen ließen.