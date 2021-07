Weil der Frieden das Beste ist

Mit einem Festakt haben Politiker und weitere Ehrengäste in der Gempt-Halle an das „Lengericher Conclusum“ vor 375 Jahren erinnert.

Am 10. und 11. Juli 1645 ereignete sich in Lengerich etwas Bahnbrechendes: In dem kleinen Ort zwischen Osnabrück und Münster wurde vor 375 Jahren der Grundstein gelegt für den Friedensprozess, der 1648 zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges führte. „Das ‚Lengericher Conclusum‘ war die konstituierende Sitzung für die Verhandlungen über den Westfälischen Frieden“, betonte Bürgermeister Wilhelm Möhrke bei der Begrüßung der Gäste des Festaktes zum Jubiläum dieses Marksteins der Weltgeschichte.