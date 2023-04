Wem gehört das ausgebüxte Schaf?

In Lengerich sucht die Polizei den Besitzer eines Schafes. Das Tier wird seit einiger Zeit immer wieder freilaufend im Bereich Ringeler Straße gesehen. Bislang konnte es nicht eingefangen werden.

Auf der Polizeiwache in Lengerich gehen seit einiger Zeit immer wieder Anrufe von besorgten Bürgern ein, weil ein Kamerunschaf im Bereich der Ringeler Straße frei herumläuft. Das Tier wurde zuletzt am Dienstag auf einem Radweg neben der Ringeler Straße gesehen. Zu einer Verkehrsgefährdung ist es dabei noch nicht gekommen. Aber, so die Polizei, für die Zukunft könne das natürlich nicht ausgeschlossen werden.

Das Tier ist vermutlich entlaufen und lässt sich auch nicht einfangen. Die Polizei hat sich bereits mit weiteren zuständigen Behörden in Verbindung gesetzt. Sie sucht nun nach dem Besitzer des Schafes. Wer Hinweise geben kann, auch wo das Schaf sich zwischenzeitlich aufhält, wird gebeten, sich bei der Wache in Lengerich zu melden (Telefon 0 54 81/93 37-45 15).