Wenn alle schweigen

Am Dienstag ist jener 440 Patientinnen und Patienten der heutigen LWL-Klinik gedacht worden, die während der NS-Zeit ermordet wurden. Am sogenannten Aktiven Gedenken nahmen zahlreiche Gäste teil. Ein zentraler Bestandteil war der „Soundwalk“.

Zu dem lud der Künstler Kai Niggemann ein, nachdem sich die Besucher am Eingang zum Klinikgelände getroffen hatten. Schweigend sollten sie auf dem Gedenkpfad bis zur Namenstafel im Innenhof gehen, um so alle Geräusche der Umwelt in ihr Bewusstsein aufzunehmen und „Schranken fallen zu lassen“. Für Außenstehende erinnerte der Zug so – möglicherweise vom Künstler ungewollt, aber doch passenderweise – an eine Trauerprozession. Während des Gangs legten die Gäste an den Stelen und den mit Zahlen versehenen Steinen, mit denen an jedes einzelne Schicksal erinnert werden soll, weiße Rosen nieder.

Das Schweigen nahm Pfarrer Dr. Dirk Klute als Stichwort auf. Er sagte, dass das Morden „möglichst geräuschlos“ verlaufen sollte. Doch so sei es eben nicht gewesen, Klute sprach vom „Stöhnen, Schreien, Weinen und Krepieren“ der Opfer. Und erinnerte daran, dass die Nazis versucht hätten, dem schrecklichen Geschehen einen harmonischen Anstrich zu geben, etwa dadurch, dass bei einer Massenerschießung von Zehntausenden Menschen Schlager gespielt worden seien und es in den Konzentrations- und Vernichtungslagern Häftlingsorchester gegeben habe.

Vorgetragen wurde das Gedicht „Todesfuge“, das der Lyriker Paul Celan 1944/45 verfasst hatte. In dem heißt es unter anderem „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“. Stephan Bögershausen, pflegerischer Leiter an der LWL-Klinik, richtete an die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung den Appell, nicht zu schweigen. Seine Mahnung: Die Patienten der Einrichtung dürften nie wieder Gefahren ausgesetzt werden wie vor 80 Jahren.

Die Veranstaltung fand ihren Abschluss im Festsaal der Klinik, wo Niggemann ein elektroakustisches Konzert gab.

Die 440 ermordeten Patienten wurden 1940 und 1941 mit drei Transporten aus Lengerich weggebracht. Weil sie psychisch krank waren, galten sie als lebensunwert. Dem sogenannten Euthanasie-Programm (Aktion T4) fielen mehr als 100 000 Menschen zum Opfer.