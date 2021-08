Bei einem Ortstermin, davon sind Melanie Dudda, Peter Kancerek, Matthias Schallenberg und Jürgen Peters überzeugt, lasse sich den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung am besten erklären, warum die Anlieger des Niederlengericher Damms Ortseingangsschilder wünschen, oder wenigstens eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer.

Eine Antwort haben sie bislang nicht erhalten, sagen Melanie Dudda, Peter Kancerek und Matthias Schallenberg. Die drei hatten in der letzten Sitzung des Stadtrats vor der Sommerpause die Einwohnerfragestunde genutzt, um auf die aus ihrer Sicht nicht haltbaren Zustände am Niederlengericher Damm, an dem sie wohnen, aufmerksam zu machen.