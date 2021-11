Wenn Apps Wanderer auf falsche Wege leiten

Apps wie „Komoot“ sind für viele Radler und Wanderer kaum noch wegzudenken. Bieten sie doch eine Fülle von Tourenvorschlägen für praktisch jeden Ort. Doch sie können auch Probleme mit sich bringen, wie sich in Lengerich am Beispiel Canyon zeigt.

Manchmal, sagt Esther Susewind, könne man nur noch mit dem Kopf schütteln. Was sie in den vergangenen Jahren an Vorfällen in Naturschutzgebieten des Kreises erlebt hat, mache nachdenklich – und gebe Anlass zum Handeln. Betroffen ist auch der Lengericher Canyon. Offenbar eine unendliche Geschichte, die immer neue Kapitel schreibt. Nun, so berichtet es die Landschaftsökologin vom Kreis Steinfurt, geht es um Wanderer-Apps, die Wanderer und Ausflügler in die Irre und auf illegale Wege führen.