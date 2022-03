Wenn Riesenzwerge upcyceln

Aus einer vormittäglichen Gesprächsrunde ist in der AWO-Kita Münsterstraße nach und nach ein großes Projekt erwachsen. Es geht um das Thema Müll in all seinen Facetten und wie der sich vermeiden lässt.

Die Mädchen und Jungen wissen sofort, welche Rakete und welcher Roboter wem gehört, und greifen zu. Den Fototermin mit dem Mann von der Zeitung wollen die Kinder der AWO-Kita an der Münsterstraße nutzen, um zu zeigen, wie sie Abfall wiederverwertet haben und daraus Spielzeug entstanden ist. Es ist ein bemerkenswertes Projekt, das in der Einrichtung angegangen worden ist und das in den kommenden Wochen weiter vorangetrieben werden soll. Angestoßen wurde es eher zufällig.

Erzieherin Alla Flaum erinnert sich an den Morgenkreis in der „Löwenzahn“-Gruppe vor rund vier Wochen. Die regelmäßigen Gesprächsrunden in den Gruppen des Kindergartens werden genutzt, um allerlei Themen anzusprechen. Seinerzeit ging es um den Papierverbrauch beim Malen, der eingedämmt werden sollte, um den sorgsamen Umgang mit Spielzeug und um die Frage, ob alles, was nicht mehr ganz in Ordnung ist, gleich in den Müll gehört oder vielleicht noch repariert werden kann. Dabei, so Alla Flaum, hätten die Kinder so viele Ideen entwickelt, wie es künftig besser zu laufen hat, dass man thematisch am Ball geblieben sei und zudem alle Riesenzwerge – so werden die angehenden Schulkinder genannt – mit ins Boot geholt habe.

Müllvermeidung, Mülltrennung, Recycling und Upcycling – das Wiederverwerten von Abfall –, all das wurde mit den Kindern besprochen. Außerdem gingen die Mädchen und Jungen die Sache praktisch an, in dem sie zum Beispiel aus gesammeltem Müll die erwähnten Raketen und Roboter bastelten – die stehen nun als kleine Ausstellung im Eingangsbereich der Kita – und aus altem Papier neues herstellten.

Geplant sind zudem Ausflüge mit den Riesenzwergen. Es soll zur Kläranlage gehen und zur Firma PreZero. Und beim Bäcker, der die Kita beliefert, wollen die Kinder erfahren, ob es nicht möglich ist, Backwaren statt in Folie in Papiertüten oder gar Stoffbeuteln zu liefern. Das Mitarbeiterteam hat sich zudem vorgenommen, den Aspekt Nachhaltigkeit in das Konzept des Hauses einfließen zu lassen

Was Alla Flaum und Leiterin Sema Topal Kahya unter anderem beeindruckt, sind die Kenntnisse und die Erfahrungen, die die Kinder über Müll schon hatten. Ein Mädchen habe beispielsweise erzählt, dass ihre Großmutter oft eine Tüte dabei habe, um Unrat einzusammeln. Und ein Junge habe von seiner Mutter berichtet, die Schutzmasken aufhebt und entsorgt, die weggeworfen worden sind.

Anschauungsunterricht in Sachen Umweltverschmutzung und Abfall bekommen die Kleinen aber auch direkt auf dem Gelände und im nahen Umfeld. Sema Topal Kahya sagt, dass der Wind immer wieder Unrat auf das Kita-Grundstück trage. „Entsetzt“ seien die Kinder beim Blick auf den nahen Containerstandort, wo Altglas, Altkleider und Elektroschrott entsorgt werden können. Immer wieder werde dort illegal Müll abgeladen, erzählen die beiden Kita-Mitarbeiterinnen.

Und das hat sie und die Kinder auf eine weitere Idee gebracht. Sie wollen andere zum Mitmachen animieren. Alla Flaum und Sema Topal Kahya sagen, ihnen schwebe eine große Stadtputzaktion vor, wie es sie in manch anderer Kommune schon gebe. Freuen würden sie sich, wenn es auf diesen Vorschlag Rückmeldungen von Interessierten oder auch der Stadtverwaltung geben würde.