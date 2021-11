Werbegemeinschaft setzt auf Samstags-Aktionen im Advent

Auch in diesem Jahr wird es coronabedingt keinen Krippenmarkt in der Lengericher Innenstadt geben können. Die Werbegemeinschaft hat den Markt am Freitag abgesagt.

Schweren Herzens hat die Werbemeinschaft am Freitag den Lengericher Krippenmarkt abgesagt. „Wir halten es im Hinblick auf das Infektionsgeschehen für nicht verantwortbar, den Markt zu veranstalten“, begründet der Verein diesen Schritt. Gleichwohl solle die Innenstadt an den vier langen Samstagen vor Weihnachten mit besonderen Aktionen belebt werden, dies allerdings in einem kleineren Rahmen.

So ist für den 27. November beispielsweise eine Losaktion geplant. Wie bei der beliebten Krippenmarktverlosung können Lose zum Preis von einem Euro erworben werden. Hauptpreise sind ein Fahrrad der Ernst Schröer GmbH sowie ein 200 Euro- Einkaufsgutschein von REWE. Dazu kommen 500 weitere attraktive Preise, darunter Lengerich-Gutscheine, Einkaufsgutscheine und wertvolle Sachpreise.

„Wir werden natürlich die verteilten Gutscheine einlösen“, verspricht die Werbegemeinschaft und kündigt überdies an: „Für jedes Kind, das einen solchen Gutschein abgibt, halten wir eine kleine Überraschung bereit.“

Auch die aktuelle Lengericher Weihnachtskugel, die diesmal eine Ansicht des Hotelrestaurants „Zur Mühle“ schmückt, kann an diesem ersten Adventssamstag erworben werden.

„Wir werden je nach den dann geltenden Bestimmungen auch an den anderen drei Samstagen besondere Aktionen durchführen“, kündigt die Werbegemeinschaft an und bittet die Einzelhändler, sich an den verlängerten Öffnungszeiten (bis 18 Uhr) während der vier Adventssamstage zu beteiligen.

Hinweis in eigener Sache: Dass der Krippenmarkt im Lengericher Wochenblatt in dieser Woche noch ausführlich angekündigt worden war, liegt daran, dass der Andruck lange vor Bekanntgabe der Absage der Veranstaltung erfolgt war.