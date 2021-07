WGL sagt Holländischen Markt ab

Die Werbegemeinschaft Lengerich (WGL) hat den Holländischen Markt wieder abgesagt. Die Großveranstaltung, die normalerweise im Mai stattfindet, sollte am Sonntag, 15. August, nachgeholt werden. Aufgrund der sich verändernden Corona-Situation wird daraus nun nichts werden.

Heike Denter, die den Markt für die WGL organisiert, verweist darauf, dass in Nordrhein-Westfalen seit Montag die Landesinzidenzstufe 1 gilt. Das hat zur Folge, dass auch in Gebieten, die noch in der Stufe 0 liegen, bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen wieder greifen. Unter anderem sind Volksfeste mit mehr als 1000 Teilnehmenden bis zum 27. August untersagt. Für die WGL sei die Konsequenz die Absage, denn eine Genehmigung durch die Stadt könne es so nicht mehr geben.

Die Markt-Organisatorin räumt ein, dass sie vor 14 Tagen noch an eine „gute Chance“ geglaubt habe, die Großveranstaltung an den Start zu bringen. „Dass die Zahlen so in die Höhe gehen, hätte ich nicht gedacht.“ Denter stellt aber auch die Frage, wann denn überhaupt wieder etwas möglich sein wird. Die Politik müsse überdenken, ob in Zukunft weiter allein der Inzidenzwert Grundlage für das Handeln sein soll oder aber andere Daten wie etwa die über schwere Krankheitsverläufe mit in die Entscheidungen einfließen.