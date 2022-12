WhatsApp-Betrüger haben Erfolg

Am Donnerstag haben sich drei Frauen bei der Polizei in Lengerich beziehungsweise Ibbenbüren gemeldet, weil sie Geld an Betrüger überwiesen haben. Zuvor hatten sie eine Whats-App bekommen, zwei der Frauen angeblich von ihrem Sohn, eine weitere angeblich von ihrer Nichte. In den Nachrichten wurden die Frauen um Hilfe gebeten, unter anderem für den Kauf eines neuen Handys. Die Frauen überwiesen daraufhin alle einen vierstelligen Betrag, berichtet die Polizei. In allen drei Fällen setzten sich die Geschädigten im Nachgang mit ihren echten Verwandten in Verbindung, und der Betrug flog auf. Die Polizei warnt vor diesem Hintergrund erneut eindringlich vor Messenger-Betrügereien. Betroffene sollen auf keinem Fall auf Geldforderungen eingehen, die sie per Nachrichtenfunktion oder Anruf erhalten. Es sollte versucht werden, die Person, die angeblich die Nachricht geschrieben hat, persönlich zu kontaktieren. Betrugsversuche sollten zudem der Polizei gemeldet werden.