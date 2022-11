Wieder Theater am Silvesterabend

Das Theater in der Klinik (ThiK) setzt eine liebgewonnene Tradition fort. Am Silvesterabend soll im Festsaal der Klinik wieder eine Theater-Premiere geboten werden. Das Publikum darf sich auf die Bühnenadaptation der Filmkomödie „Wir sind die Neuen“ freuen. Die Proben haben vor eineinhalb Monaten begonnen.

Marlene Alich in der Rolle der Studentin Katharina zeigt Peter Schnepper, der in die Rolle des Johannes schlüpft, wie groß ihre Wissenslücken in Sachen Jura sind (großes Foto). Regisseur Thomas Bongard (kleines Foto, l.) bespricht die Szene mit den beiden.

Same procedure as last year? Nicht ganz, denn im vergangenen Jahr fiel die traditionell am Silvesterabend stattfindende Premiere des Theaters in der Klinik (ThiK) der Pandemie zum Opfer. Doch jetzt soll die Tradition wieder aufleben.